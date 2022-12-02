迎接冬季節慶中最令人期待的耶誕節，全台北、中、南的星級飯店除了在近期陸續推出琳瑯滿目的耶誕節系列餐點、住房專案及活動搶客，也紛紛將自家打造的耶誕樹點亮，吸引民眾來拍照留念，感受耶誕節的浪漫氣息。
台北晶華酒店館內1樓中庭的耶誕樹，堪稱台北市5星飯店室內最高的耶誕樹，自1992年開始在每年耶誕節檔期亮相，總高近15公尺，樹上滿綴著2萬7000顆LED燈泡、1700個繽紛蝴蝶結、2000顆閃爍金銀球、1500個金松果以及1500朵聖誕紅，而歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，夢幻地揭開晶華耶誕季的序幕。
台北晶華酒店即日起至12月31日在中庭的耶誕樹旁，開辦為期1個月的大型耶誕市集，每日特定時段將有耶誕老公公在耶誕樹前亮相，舉辦合照活動，周末還安排有歐風樂團表演、手作課程及賓果遊戲等；活動期間消費還可參加抽獎，有機會獲得德國柏林麗晶酒店4天3夜住宿。
台中長榮桂冠酒店在1樓大廳點亮近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」，打造中部5星飯店裡唯一的粉紅大型耶誕樹，傳遞後疫情時代迎接幸福的意象，也成為拍照打卡景點；夜晚點燈後，從台灣大道外就可以看到閃亮亮的粉嫩耶誕樹，夢幻吸睛。
台中長榮桂冠酒店也特別打造8款耶誕主題房，每間都有不同顏色的主題和耶誕樹，新推出「2022耶誕香頌住房專案」除了將房型升等到貴賓樓層套房及豪華家庭房、附贈自助早餐，還依房型贈好禮「十重送」；31日前入住耶誕主題房更下殺3折，每房每晚6999元起。此外，點心坊在12月1日至12月31日推出耶誕限定的巧克力bonbon禮盒，包含6款耶誕圖騰及不同巧克力口味共12入，送禮也合適。
台南大員皇冠假日酒店在大廳打造充滿童趣氣氛的聖誕布置，有5呎高的聖誕樹、大型聖誕老公公攀爬在5米正方的巨型禮物屋上，讓大人小孩都相當驚喜，紛紛拍照留念。特別的是，迎接2024年臺南建城400年，台南大員皇冠假日酒店獲臺南市文化局獎助布置案也同步設置完成，大廳3部移動式的電梯與6盞投射燈，繽紛的燈光投射與耶誕歡樂氣氛布置相互輝映，別具特色。
此外，台南大員皇冠假日酒店連5年舉辦「傳愛‧圓夢」平安夜活動，已成功幫助283名孩子在平安夜獲得耶誕禮物；今年進入第6年，將傳愛到東山區的吉貝耍國小，而在12月24日的平安夜，酒店大廳將舉辦一場溫馨的晚會活動，邀請旅客共襄盛舉，欣賞孩子天真爛漫的才藝演出。
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