迎接冬季節慶中最令人期待的耶誕節，全台北、中、南的星級飯店除了在近期陸續推出琳瑯滿目的耶誕節系列餐點、住房專案及活動搶客，也紛紛將自家打造的耶誕樹點亮，吸引民眾來拍照留念，感受耶誕節的浪漫氣息。

台北晶華酒店館內1樓中庭的耶誕樹，堪稱台北市5星飯店室內最高的耶誕樹，自1992年開始在每年耶誕節檔期亮相，總高近15公尺，樹上滿綴著2萬7000顆LED燈泡、1700個繽紛蝴蝶結、2000顆閃爍金銀球、1500個金松果以及1500朵聖誕紅，而歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，夢幻地揭開晶華耶誕季的序幕。

台北晶華酒店在1樓中庭舉辦為期1個月的熱鬧耶誕市集。（台北晶華酒店提供）

台北晶華酒店即日起至12月31日在中庭的耶誕樹旁，開辦為期1個月的大型耶誕市集，每日特定時段將有耶誕老公公在耶誕樹前亮相，舉辦合照活動，周末還安排有歐風樂團表演、手作課程及賓果遊戲等；活動期間消費還可參加抽獎，有機會獲得德國柏林麗晶酒店4天3夜住宿。

台中長榮桂冠酒店大廳的耶誕樹走粉嫩浪漫風。（台中長榮桂冠酒店提供）

台中長榮桂冠酒店在1樓大廳點亮近6米高的「粉紅幸福耶誕樹」，打造中部5星飯店裡唯一的粉紅大型耶誕樹，傳遞後疫情時代迎接幸福的意象，也成為拍照打卡景點；夜晚點燈後，從台灣大道外就可以看到閃亮亮的粉嫩耶誕樹，夢幻吸睛。

台中長榮桂冠酒店的限定耶誕款巧克力bonbnon12入禮盒。（台中長榮桂冠酒店提供）

台南大皇冠假日酒店1樓大廳有5呎高的耶誕樹。（台南大皇冠假日酒店提供）

台中長榮桂冠酒店也特別打造8款耶誕主題房，每間都有不同顏色的主題和耶誕樹，新推出「2022耶誕香頌住房專案」除了將房型升等到貴賓樓層套房及豪華家庭房、附贈自助早餐，還依房型贈好禮「十重送」；31日前入住耶誕主題房更下殺3折，每房每晚6999元起。此外，點心坊在12月1日至12月31日推出耶誕限定的巧克力bonbon禮盒，包含6款耶誕圖騰及不同巧克力口味共12入，送禮也合適。

台南大皇冠假日酒店大廳還有巨型耶誕老公公攀爬禮物盒的逗趣造景。（台南大皇冠假日酒店提供）

台南大員皇冠假日酒店在大廳打造充滿童趣氣氛的聖誕布置，有5呎高的聖誕樹、大型聖誕老公公攀爬在5米正方的巨型禮物屋上，讓大人小孩都相當驚喜，紛紛拍照留念。特別的是，迎接2024年臺南建城400年，台南大員皇冠假日酒店獲臺南市文化局獎助布置案也同步設置完成，大廳3部移動式的電梯與6盞投射燈，繽紛的燈光投射與耶誕歡樂氣氛布置相互輝映，別具特色。

此外，台南大員皇冠假日酒店連5年舉辦「傳愛‧圓夢」平安夜活動，已成功幫助283名孩子在平安夜獲得耶誕禮物；今年進入第6年，將傳愛到東山區的吉貝耍國小，而在12月24日的平安夜，酒店大廳將舉辦一場溫馨的晚會活動，邀請旅客共襄盛舉，欣賞孩子天真爛漫的才藝演出。