搶攻跨年商機，COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出「12/30宿海夜未眠」專案，標榜在跨年前夕帶領玩家們前往海底兩萬哩來場全台唯一水族饗宴，於Xpark最熱門8公尺4層樓高的福爾摩沙全景水族觀景區前，享用主廚巧手烹調佳餚，千魚群游的完美饗宴就此展開，行程選擇豐富，12月30日至31日有2天1夜「夜宿Xpark+水族饗宴方案」，每人12,999元起。12月30日至1月1日則有3天2夜續住COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，每人20,230元起，12月31日至1月1日則同場再加映「2023跨年限定場」，享夜宿Xpark完整行程外，更添加跨年活動、好禮再升級。

七月正式啟航的Blu Night宿海奇遇持續締造熱潮，吸引許多時尚部落客、親子網紅、國內外知名旅遊節目爭相報導，為體現北台灣水族系旅遊新高度，COZZI Blu和逸飯店．桃園館與橫濱八景島都會型水生公園Xpark再次聯手出擊，於「12/30宿海夜未眠」2天1夜專案中，秉持一貫的星級眠旅體驗之外，更祭出全台唯一水族用餐體驗，將晚餐饗宴搬到網美熱門打卡點-Xpark福爾摩沙全景水族觀景區前，全方位無死角體驗海洋魅力，欣賞日落時分至夜幕低垂時光線角度的變化，千魚群游在變化萬千的海底世界中，同時享用西式主廚佳餚，還有美酒供應，星級美饌加幽藍美景，氛圍勘比杜拜帆船飯店海底餐廳，一泊三食沉浸式體驗視覺味蕾雙享受，每人只要12,999元起，此專案加碼推出3天2夜版本，讓玩家在夜宿水族館後，續住COZZI Blu和逸飯店‧桃園館乙晚，在最美中世紀潛艇式風格Blu Bar迎接2023，每人20,230元起。

12月31日唯一夜宿Xpark跨年場次，除了以「知海、愛海、護海」為核心精神的永續五感之旅外，專案含豐盛自助早餐、跨年隱藏版宵夜酒水無限暢飲、精彩夜探Xpark，專屬跨年趣味小活動，趣味遊戲前三名就可以把價值2,000元的夢幻美人魚尾毯帶回家，限定場次入住加碼贈送市值3,000元Blu Night吉祥物魟魟雙人豪華被毯，還要帶領玩家進入中世紀風格船艙觀看新年直播倒數，隔天一早享受被2023年第一道曙光投射海中緩慢喚醒的尊榮感，每人12,999元。

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