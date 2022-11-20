國民黨台北市長候選人蔣萬安的矽谷律師執業經驗及工作內容，近日頻遭聯電創辦人曹興誠攻擊。對此，藍委曾銘宗除直言曹興誠是抹黑外，也以曹和台積電創辦人張忠謀做對比，「看看張忠謀！感嘆曹興誠！」

曾銘宗今（20）日於臉書表示，早年台灣發展半導體產業時，曹興誠與張忠謀被稱為晶圓雙雄，近40年來，張忠謀創立、經營台積電，成為護國神山，對國家經濟、社會做出重大貢獻，也讓他成為受人敬重的世界級企業家，近日更代表台灣出席在泰國舉行的APEC高峰會，爲國家拚外交、拚經濟。

至於曹興誠，曾銘宗指出，他早期也經營晶圓半導體產業，2001年在中國大陸投資成立和艦公司經營半導體產業，衍生重大官司爭議，之後甚至放棄中華民國國籍移民新加坡。

曾銘宗說，曹興誠是把台灣半導體技術引進大陸的第一人，近期又一再發表撕裂台灣社會的言論，還攻擊抹黑蔣萬安的矽谷律師執業經驗及工作內容，「有如特定侯選人的代言人！」