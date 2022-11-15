台北市長選戰進入最後階段，近期民進黨對國民黨候選人蔣萬安的攻勢也益加猛烈，同黨台北市議員王鴻薇狠酸，民進黨及其側翼對蔣的攻擊前後矛盾，顯然就是拿他沒辦法，砲轟綠營側翼「精神錯亂、邏輯死亡」！

王鴻薇今（15）日在臉書發文表示，此次台北市長選舉相當荒謬，民進黨為了打泥巴戰，首先派出了資深媒體人周玉蔻追打蔣萬安身世，結果卻吵到天怒人怨。而眼見效果不彰，又改打要蔣萬安承擔蔣家包袱，王狠酸，民進黨側翼一下要說蔣萬安不姓蔣，一下又要說蔣萬安姓蔣，這真的會讓人精神錯亂，「告訴我陳時中跟民進黨要仇悢值為什麼居高不下？這就是答案！」

王鴻薇接著說，近期民進黨又派出聯電創辦人曹興誠，在記者會上批評蔣萬安的矽谷經驗「是打雜、端茶遞水」，無疑是想貶低他的能力。但幾天後，民進黨台北市議員候選人趙怡翔又出來打蔣萬安協助中資，結果反被蔣打臉、指美方完全認可自己，這讓王鴻薇直呼，蔣萬安到底是打雜的，還是美國、中國都認可有能力的候選人？這搞得大家好亂！

王鴻薇直言，民進黨顯然就是拿蔣萬安沒辦法，側翼「各自為政，捕風捉影、見縫插針」，邏輯互相矛盾，結果重創的不是蔣萬安，反而是陳時中跟整個民進黨團隊。最後王也酸問綠營側翼，指他們「精神錯亂、邏輯死亡」，還要再敗票下去嗎？