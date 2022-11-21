九合一選舉將在本周六登場，國防部以戰備訓練為由，不啟動選舉專案輪休機制，代表役男無法回家投票，和過往鼓勵投票做法大相徑庭。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊21日痛批，選舉都該有同個標準，「如果跟原來標準不一樣就是有問題」，她先前也建議比照韓國分批投票，質疑國防部為什麼不做？

據指出，國防部因應共軍機艦在台海周邊活動頻繁，投票日國軍保持正常最大兵力在營輪值，維持戰備，以便監控台海情勢，而3軍部隊正常休假、收假，但不啟動選舉專案輪休機制。

對此，黃珊珊上午發布競選廣告後受訪直言，每次選舉都該同個標準，該怎麼做就怎麼做，「若和原來標準不一樣，就是有問題」，如同確診者不能打疫苗早在幾個月前展開討論，到現在也沒有新的作法，接下來立委就要補選，是否該做些相關執行細節，到現在好像也沒開始討論，而她之前也曾提出比照韓國分批投票，役男當然可採類似方式，質疑國防部為何不做。

媒體追問，中選會定調確診者不能投票，選前將有上萬人無法行使公民權利，若最後選舉差距只有一點點，是否會擔心爆發爭議。黃珊珊則說，正因為如此，希望偉大市民都出來幫這些確診者投票。