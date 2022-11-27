準台北市長蔣萬安（左）27日展開「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，蔣萬安站在吉普車上，向市民致謝。（劉宗龍攝）

台北市長當選人蔣萬安今天下午自競總出發車隊掃街謝票，曾在選前為蔣站台的前高雄副市長李四川、前台北市副市長歐晉德，被視為副手潛在人選，談到小內閣議題，蔣萬安表示都在規畫，大家不分彼此、攜手努力，才能讓台北市真正大步往前邁進，目標是要打造廉能、有效率、服務型政府。

蔣萬安今天下午車隊掃街謝票，媒體問起是否會邀李四川，甚至落敗的黃珊珊擔任副市長。蔣萬安說，非常謝謝黃珊珊及民進黨候選人陳時中，在選舉階段給他很多指教 ，展現民主風範。

他表示，這段期間支持、肯定他的民眾，謝謝他們轉化成選票支持，接下來會更加倍努力，跟市民朋友共同打拚，把選票的支持選化為對市政推動的動力，專心在市政推動，讓台北市政推動更為順利，讓台北市更上一層樓，跟市民朋友齊心努力，大步往前邁進。

至於會有顧問團、競選團隊人員入閣嗎？蔣萬安表示，都在規畫，大家不分彼此、攜手努力，才能讓台北市真正大步往前邁進。

蔣萬安先前曾說上任之前曾說上任後第一件事要拜訪清潔隊，他今表示，不只拜訪清潔隊員，還會拜訪所有推動市政的市府單位，了解需求、想法、意見，目標是打造廉能、有效率、服務型政府，市政推動不只是有效率、成績，更重要的是也要有人情味。

另外，民進黨台北市議員王世堅表示會緊盯蔣萬安，蔣笑稱，首先恭喜王世堅高票連任，接下來不管行政、監督，在各自崗位上共同為台北市努力。