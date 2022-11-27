11月26日，2022年九合一選舉結束，民進黨遭遇史無前例的慘敗，在北台灣全面失守，原有的桃園市也拱手送人，在南台灣也被政治對手步步緊逼。在全台灣22個縣市中，民進黨僅獲得台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等5個縣市的席次。

民進黨此次「兵敗如山倒」，根本原因並不在於政治對手的強大，因為從任何一項民調來看，國民黨的民意支持度並未出現巨幅攀升，更沒有對民進黨形成大幅趕超之勢。民進黨之所以出現如此困境，主要在於民進黨自身的執政出現深層危機。面對選舉落敗的結果，蔡英文宣布辭去民進黨主席，從未來走向來看，選舉失敗，只是民進黨一系列危機的開始，民進黨將面臨更大的危機。

首先，蔡英文提前「跛腳」，將遭遇「政令不出辦公室」的困境。2016年和2020年兩次勝選，把蔡英文推上了「權力的巔峰」。蔡英文也順勢而為，全力謀求「民進黨一黨獨大」、「蔡英文『英派』一派獨大」和「蔡英文一人獨大」的政治生態，這在蔡英文打破以往慣例，沒收民進黨縣市長人選提名權事件上，展現得淋漓盡致。

由於蔡英文手握大權，掌握很多行政和政黨資源，民進黨內很多人只能仰蔡鼻息，對蔡馬首是瞻，這又進一步固化了蔡英文「權力的傲慢」，加劇了蔡英文在民進黨內的「一言堂格局」。民進黨內其他人士雖有怨言，但對蔡英文多是「敢怒不敢言」，唯恐因為得罪蔡英文而被蔡英文排擠在外。

但民進黨的潰敗，特別是蔡英文辭去「黨首」，有可能會掀起民進黨內部新一輪的「洗牌」。賴清德等人早已老神在在，坐等蔡英文潰敗。而蔡英文一旦敗北，這些民進黨內的「大咖」將蜂擁而動，趁亂奪權。

蔡英文有可能被提前架空，蔡英文所欲推行的政策和理念也將越來越難以落地。

其次，新潮流系捲土重來，民進黨派系廝殺將呈現白熱化。民進黨內部派系林立，蔡英文的「英系」、蘇貞昌的「蘇系」、游錫?的「游系」以及賴清德、陳菊等人的「新潮流系」，在民進黨內部都是各立山頭，互不相讓。民進黨向來奉行狼群法則，雖然對外作戰時抱成一團，但在內部廝殺時，彼此也毫不手軟，各方人馬往往殺得刀刀見血，劍劍封喉。

民進黨此次「九合一縣市長選舉」之所以全面潰敗，背後有諸多原因，其中不容忽視的一個，就是作為民進黨黨主席的蔡英文只顧及安排自己的「英系」人馬，如台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人林智堅等都是蔡英文重點照顧的對象。因為蔡英文在縣市長人選提名時就藏有私心，使得民進黨根本無法推出最有戰鬥力的候選人。

蔡英文辭去黨主席後，民進黨也將失去「桶箍保障」。即使新選出一位黨主席，也很難能夠有效拉攏住各大派系。此前被長期積壓的派系矛盾也將隨之爆發，更重要的是，除「英系」之外的其他派系，特別是賴清德主導的新潮流系，有可能會對蔡英文發起「清算」或「問責」，甚至將蔡列為「頭號戰犯」，認為蔡「難辭其咎」。屆時，蔡英文的地位將更加岌岌可危。

隨著民進黨的派系角逐和政治內耗，民進黨的政治能量也將遭遇重要衝擊，或將被「大打折扣」。

再次，「藍白合」態勢呼之欲出，民進黨將遭遇兩面夾擊。在此次選舉中，國民黨獲得大勝，在全台灣22個縣市中，泛藍陣營執政縣市高達15個，而且在「六都」當中，國民黨一舉拿下台北、桃園、台中和新北四個，相較於2018年「九合一縣市長選舉」，取得了重要進步，未來將有更大的實力對民進黨發起制衡。

而作為台灣目前第三大黨的民眾黨，表現也是相當亮眼。民眾黨候選人高虹安成功當選新竹市長，為民眾黨保留了關鍵的一個地方執政縣市。民眾黨推出的台北市長候選人黃珊珊雖然未能勝選，卻也展現出了驚人的吸票能力。這次選舉再次驗證了民眾黨及黨主席柯文哲的實力，選舉結果將進一步刺激柯文哲競選2024年「大選」的意願。

在剛剛結束的「九合一縣市長選舉」中，民進黨集合全黨之力，痛打高虹安一人，引發了民眾黨支持者強烈不滿。可以預測，未來民眾黨與民進黨的恩怨將更加檯面化。若是民眾黨能進一步發揮主動性，串聯起「在野大聯盟」，攜手國民黨等政黨對民進黨進行監督，勢將進一步擊碎民進黨的「綠色恐怖」。

如果在2024年「大選」中，民眾黨能與國民黨分進合擊，甚至是攜手同行，組成「藍白配」，將有可能終結民進黨的「台獨執政」。（作者為大陸國際關係學院副教授）

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