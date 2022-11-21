距離九合一選舉投票日只剩5日，台北市長「選戰三腳督」持續進行政策攻防，日前國民黨台北市長候選人蔣萬安提出北市聯醫系統增加500張長期照護床位，台北市長柯文哲今(21)日強調聯醫系統的急性床切掉500床「那醫院經營就有問題了」；另外針對民進黨台北市長候選人陳時中批台北市府8年治理未達標，柯文哲則反譏「不懂市政的批評做過8年的，這不太好吧」。

日前蔣萬安提出長照政見，未來希望在北市聯醫系統增加500張長期照護床位，結果被柯文哲痛批是講幹話、草包，而蔣團隊的最高顧問、前北市副市長邱文祥則直指，經計算北市聯合醫院還有1295床的擴床空間，可挪做長照之用。

對此柯文哲則表示，北市聯醫的急性床可以刪掉500床去做長照，這題若是Yas就很奇怪了，因為醫院佔床率不會100％，而一般醫院佔床率扣掉假日，要到80％以上就很難了，自己因為在台大醫院實際管過病房，一個醫院不要看它隨時有多少病床，因為基本上算佔床率的時候，周一到周五會比較高，而六日下降。

柯文哲點名邱文祥也當過聯醫的院長，「先回答這一個問題」，這是很專業的題目，如果是Yes的話，人家就會質疑你過去這麼多年來經營有問題，急性床都可以減掉500床，哪有醫院經營成這個樣子的，最後更嗆「很樂意跟人辯論醫學專業的題目」。

至於陳時中批台北市在柯文哲8年治理之下，都沒有達到標準；柯文哲則反嗆「一個對市政完全不懂的人，在那邊批評沒有達到標準」，更酸陳時中應該要一條一條列出哪個地方沒有達到標準，這種典型反攻大陸型的講一大堆，「一個不懂台北市政在批評已經做過八年的人，這個不好吧」。