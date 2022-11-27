九合一大選昨天結束，民進黨台北市長候選人陳時中以43萬4558票慘輸準台北市長蔣萬安14萬票，其實命理專家楊登嵙2年前曾神準預言，2022年北市選戰陳時中會敗選，因為名字裡的「中」字將老虎困起來，所以斷言蔣萬安會當選台北市長。

楊登嵙在2020年10的直播節目中，用姓名學角度分析2022北市長會是誰，當時他就預測蔣萬安、陳時中和黃珊珊3人會參選，形成「三腳督」的局面。楊登嵙分析，陳時中42年次癸巳年出生、屬蛇，癸是水，就是水蛇，2019年豬年是陳時中的太歲年，陳時中沖太歲，所以這年非常忙碌，不過隔年會倒吃甘蔗，果然2020年他人氣非常旺。由於蛇喜歡洞穴，陳時中的「中」雖然有洞，但中間的一豎就像一條直直的死蛇，財庫也直直的，不可有太大花費，財旺得太多對當官有問題，且2022年為虎年，「中」這個字對老虎來講，就是被困起來。

2022年為虎年，陳時中的「中」字對老虎來講，就是被困起來。（翻攝自品觀點YouTube）

楊登嵙指出，67年出生的蔣萬安是戊午年屬馬，戊為土，所以是土馬年，「安」字有寶蓋頭，代表馬有房子住，「安」底下是「女」，在兔、牛年不利，因為寶蓋頭加上牛、兔會成「牢」、「冤」，但幸好2022是虎年。此外，蔣萬安「安」字的寶蓋頭也會影響老虎，不過只要幕僚不屬兔、牛就沒問題，看好他2022年會選上北市長。

楊登嵙指出，蔣萬安的「安」字有寶蓋頭，老虎也會被影響，但只要別選屬兔、牛的幕僚就沒問題。(翻攝自品觀點YouTube)

接著是黃珊珊，楊登嵙表示，她是58年次己酉年屬雞，且是土雞，「珊」的右邊是柵欄，對雞來講是「有房子住」，但「珊」左邊是王，雞當王就是在工作上犧牲奉獻，又逢2022虎年，形同老虎遇到柵欄，成籠中之虎。