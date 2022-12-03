2022年「走進政協•台灣青年說」活動1日在福建福州舉行，本次活動確立「協商民主與兩岸融合發展」主題，旨在搭建一個促進團結民主、廣泛凝聚共識的重要平台，打造講述「協商民主故事」與「兩岸融合發展故事」相融合的特色品牌。

大陸全國政協常委、港澳台僑委員會副主任吳國華視頻致辭，福建省政協副主席杜源生、新黨前主席郁慕明出席並致辭，福建省政協秘書長陸開錦、福建省政協港澳台僑和外事委主任王玲、福州市政協主席劉卓群出席，福州市政協副主席、一級巡視員鄢萍主持活動。活動還吸引台灣政黨、兩岸青年代表、青年社團代表，台胞代表、台盟青年盟員、政協青年委員、涉台相關部門負責人等近百人參與。

更邀五位台青分享故事，暢談在陸生活經歷:

范姜鋒來自台灣桃園，不但在廈門打造大陸全國民營企業營運規模最大的台灣青年創業基地，還成為首批獲得省級五四青年獎章的台青。「我和團隊在南平市參與鄉村振興文化項目，親眼見證當地政協通過調研、座談、溝通，逐一找問題、提建議、促共識、找方法，高效推動問題解決。」

來自台灣雲林的吳妘蓁隨父母在泉州生活了22年，見證福建向金門供水，「一條管道，連接兩岸，28公里管線，協商了20年，送水用時2分鐘。」

台青陳筱婷在福州從事自媒體，從尋找拍攝資源到制定商業計畫、開辦公司，每一步都得到了福州市政協的大力支持。「大陸對台灣青年的幫扶，細緻又貼心，讓我們快速在大陸發展、融入。希望我的分享能讓更多台胞擁有登『陸』的勇氣和動力。」

談張德是生活在大陸的第三代台胞，在台盟福州市委會工作，先後被推薦為區級和市級政協委員。「台盟作為由生活在大陸的台灣省人士組成的參政黨，這些年，我或親歷或見證了台盟省、市委會是如何踐行政協制度本職，為兩岸交流和國家經濟社會發展建言獻策的。」

「視頻裡是我6歲的兒子，在台灣會館表演《精忠報國》。」福建師範大學台籍教師陳昭志在今年獲聘福州市政協智庫成員，去年和前年受邀列席福州兩會，並與政協委員聯名提交了《發展「四有」好福州，共建閩台第一家園》提案，提案得到了省、市政協的高度重視與採納，「作為一位台灣青年，我的力量很小，但我想用個人的小作為推進兩岸的大未來，為中華民族美好未來做出貢獻。」