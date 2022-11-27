前衛福部長陳時中昨天敗選，無緣成為台北市長，外界紛紛抓戰犯，而在選前曾提出疫苗掮客論的衛福部長薛瑞元，則被點名為戰犯之一。薛瑞元今天出席活動時則表示，內部已經在做檢討，目前不便評論，但自己不會迴避任何政治上的責任，未來去留一切交由上級來決定。

即便昨天民進黨在地方首長選舉中大敗，薛瑞元今天仍展開公開活動，出席「台灣癌症基金會25周年慶暨10大抗癌鬥士頒獎典禮」，會前受訪時他表示，經過昨天一夜，目前仍然沒有與陳時中聯絡，另對於外界指他為「戰犯」，他則笑說「要追戰犯的話，這我沒有意見」。

有專家指出，在選舉前薛瑞元因提出疫苗掮客論，重創陳時中的選情，可說是壓垮駱駝的最後一根稻草，對此薛回應媒體，「不要這樣問，讓我掉入陷阱，追戰犯不是自己說是就是，不可能由我來回答，但如果要我負政治上的責任，我也不迴避。」

至於將來是否會考慮請辭衛福部長一職？薛瑞元表示，整體人事考量還是由行政院去處理，自己的未來將交由上級來做決定。

薛瑞元說，在昨晚過後，到現在都沒有與陳時中聯繫，是否會對陳的落選感到可惜？薛表示，應該要說遺憾，因為防疫團隊3年來的努力與成果，不能說因為選舉的一時失利就被歸零抹煞，過去三年的成績國際間更是有目共睹，而且能把選舉順利辦完，何嘗不也是因為防疫有成所帶來的？

薛瑞元在選舉期間也與新科市長蔣萬安針對大法官議題上交鋒，他今天則稱，兩人過去的糾葛，與將來中央、地方合作共同把事做好是兩回事，一定會持續加強合作。