2022年APEC領袖峰會落幕，台灣領袖代表張忠謀透露與大陸國家主席習近平互動愉快，張還祝賀習近平中共20大會議上的成功，但國民黨發賀電卻遭綠營痛批，國民黨再批「綠能你不能」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今大讚，張忠謀的高度、格局遠遠超過民進黨。

蔣萬安今天上午到信義區忠孝東路、基隆路口拜票，被問起張忠謀祝賀習近平一事，蔣萬安說，台積電不只是台灣的台積電，也是世界的台積電，張忠謀的高度、格局遠遠超過民進黨。

而國防部以戰備訓練為由，不啟動選舉專案輪休機制，但過去選舉都會鼓勵役男回家投票，是否和共機擾台有關？蔣萬安表示，當然希望確保每一個人投票權利，國防部、相關單位有因應特殊考量，會有相關的措施，他也尊重。

另外，中廣董事長趙少康批大貓熊「團團」離世，蔡英文總統默不吭聲，反觀美國總統拜登的狗過世，蔡英文第一時間表示哀悼。蔣萬安表示，團團是台北市立動物園招牌明星，也已經是大家共同回憶，牠的離開確實讓大家感到非常不捨與難過。