九合一大選落幕，國民黨以橫掃13縣市，收復台北、桃園、基隆的成績完勝。以黨主席朱立倫為首、全黨上下無不士氣大振，但緊接而來的嘉義市長延選、1月8日北市立委補選及當選縣市長的立委遺缺也都將要補選，不容藍軍掉以輕心。

雖然此次藍營大勝，但選舉過程仍看出許多隱憂。如不解決，2024年依然前景堪慮。首先在這次選舉前，因為中央政府諸多執政爭議，使得大環境對民進黨本就不利，多的是反民進黨的「賭爛票」或是選民的「分裂投票」（選人不選黨），民眾對於國民黨的政黨支持度並沒有因而上升，而從金門縣長楊鎮浯的敗選，更代表地方勢力仍是選戰關鍵角色。

再來是黨主席朱立倫的領導威信，很明顯此次選舉朱立倫已不是選將們期待及服從的「母雞」，取而代之的是新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，尤其侯友宜打破「蘇貞昌障礙」，狂勝林佳龍將近得票數兩倍、50萬票，這使得朱立倫接下來對於國民黨黨內路線、地方整合都是極大問題，兩個或是三個太陽將在國民黨內出現，沒有民意基礎的朱立倫勢必跛腳，在多頭馬車的情形下，如何統合戰力準備2024總統大選？

最後，此次藍營除了因為局勢順風，更重要的是民進黨「自爆」，若不是林智堅發生論文爭議，民進黨或將守住桃園，連帶其他縣市也不會受到波擊。

從台北市的得票分布來看，此次選舉只能說是「基本盤回歸」。民眾黨的議員席次也驗證了台北市長柯文哲自豪的白色力量，頂多是短期吸引淺藍、淺綠的支持，長期所謂民眾黨追隨者可說未成氣候，國民黨如何重新爭取民眾認同，尚須持續努力。

也有媒體人及學者分析指出，當蔣萬安辭立委時，藍營就應該第一時間召集該區議員候選人，並在當中「選定」立委參選人同時宣布議員退選，換得其他人過關，之後再回過頭支持其參選立委。唯國民黨在此事已失先機，選後兩天即要登記參選立委，地方如何協調整合？

選舉的勝利及與失敗一樣，都是一時的，國民黨也曾在4年前嘗到九合一勝選的滋味，但仍在2020大敗。如何在享受勝利的果實之餘記取過去失敗的教訓、繼續爭取民眾認同，才更是國民黨接下來的重中之重！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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