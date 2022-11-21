無黨籍高雄市議員候選人李柏融（右起）、王文心及醫師蘇偉碩21日正式告發，高雄市長陳其邁在選舉公報上自稱「長庚醫院醫師」為不實經歷，涉嫌違反選罷法第104條，最高可處5年以下有期徒刑。（圖／翻攝自蘇偉碩臉書）

爭取連任的民進黨籍高雄市長陳其邁，遭控在選舉公報上自稱「長庚醫院醫師」為不實經歷，無黨籍高雄市議員候選人李柏融、王文心及醫師蘇偉碩今（21）日正式告發陳其邁散布有利於自己的資訊，涉嫌違反選罷法第104條，最高可處5年以下有期徒刑。

王文心表示，陳其邁於1984年考取中山醫學院公費醫學生，1989年至1991年為俗稱的大6、大7期間，在長庚醫院擔任實習醫師，接受實習訓練，日前陳競選辦公室公布的資訊，也顯示陳在同時期於長庚紀念醫院擔任實習醫師，訓練期間成績合格，明確顯示陳其邁當時只是學生，實習成績合格後才在1991年6月畢業。

「明明當時還是學生，你就說你是實習醫師就好了，你這屆還非要把1989年拿掉！」王文心提到，陳其邁過去在經歷上自稱「1989年長庚醫院醫師」，這次事情被揭穿後，在選舉公報上竟特意把時間拿掉，繼續自稱是「長庚醫院醫師」，明顯是偽造經歷，散布有利於他當選的資訊，「我更要問，你根本都還沒完成公費服務，下鄉6年，醫師證書還遠在台北的教育部，怎麼可能有機會到私人的長庚醫院服務？」

蘇偉碩則指出，他身為醫師要告發陳其邁，其實很尷尬也很不願意，但他認為這是不得不做得事情，因此決定挺身而出。他強調，陳其邁團隊提供的「證明」，僅代表他通過實習，只是可以報考醫師考試的資格而已，而過去的法院判決指出，候選人的政見、學歷、經歷、品格、操守等，是選民決定支持候選人與否的重要參考因素，因此陳此舉等同在欺騙選民。

蘇偉碩透露，過去幾人一再勸告陳其邁撤回不實勘載，甚至向高雄高等行政法院聲請假處分，但11月4日遞交申請書至今均無收到任何准駁的裁定，才選擇在這最後階段嚴正提出正式的告發，希望經由司法機關的偵辦，維護整個選舉的公平性。

王鴻薇也在臉書說，陳其邁出事中選會不敢辦，教育部、衛福部更搶著護航，整個國家機器動起來保一人，如今提告到司法單位，不知道民進黨還會用什麼手段，「別忘了林智堅侵權事件至今竹科管理局不提告、不表示意見，相信這次民進黨噁心護航陳其邁，下限只有更低而已！」