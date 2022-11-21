民進黨台北市長候選人陳時中昨舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，途中卻有一名男子拿著美工刀闖入宣傳車上。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午在街口拜票受訪表示，「暴力零容忍」絕對是民主最基本原則，希望民眾都能保持理性。

陳時中競總發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，競總估計現場參與連同線上觀看人數近22萬人，參與遊行就有15萬人，是否有危機意識？蔣萬安強調，自己對於支持者非常有信心，選舉剩下最後5天，就是全力衝刺。

蔣萬安說，現在與選區議員一早站路口，接著滿滿行程，不管到市場、公園，接下來安排車隊掃街，就是持續積極爭取市民認同，把握每次緊握的雙手、跟民眾互動的機會，「讓我持續成為市民心中最好的選擇」。

至於陳時中昨天掃市場及遊行都有人表達抗議，但也有人持刀威脅。蔣萬安認為，「暴力零容忍」絕對是民主選舉當中最基本的原則，希望民眾都能保持理性，他也相信台灣經歷歷次選舉，希望大家展現民主素養，透過手中的選票證明台灣是一個成熟民主的社會。

而蔣萬安明天安排車隊掃街活動，被問到是否找大咖一起？蔣表示，都有相關規畫、安排，車隊掃街最重要的是「市民才是主角」，持續透過車隊掃街跟每一位市民朋友接觸互動、爭取認同與支持。

至於姊姊是否會幫忙掃街？蔣說，最後階段時間緊湊，除了與選區議員、在地里長，重要的是與主角市民朋友互動接觸。

另外，蔣萬安請辭立委後，壯闊台灣聯盟發起人吳怡農昨表態參加立委補選，蔣萬安表示，參選是每一個人的權利，他尊重每個人表達參選的權利。