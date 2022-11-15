九合一選舉近在咫尺，各縣市長候選人摩拳擦掌準備中。無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（15）日就在臉書上表示，「民進黨執政下的台灣，選舉變成了一場爆料抹黑競賽，逐漸從惡質選風演變成政治迫害」，更無奈「沒有人在談苗栗的未來，大家只是做做表面」。

鍾東錦今日在臉書上表示，「兩年前，我沒有什麼競選團隊，只有幾個貼身幕僚跟著我一起走進十八鄉鎮，為縣政規劃做好充足的學習與準備，但這些努力的過程，在2022的這場選舉裡面，幾乎派不上用場」，鍾東錦也指出，「沒有人在談苗栗的未來，大家只是做做表面，他們的主力都放在場場極盡醜化對手的爆料抹黑記者會，從候選人到家人，一起清算」。

鍾東錦強調，「這不是我想要的選舉，我不理解台灣的民主怎麼會走到今天這個地步？用幾十年前的事情判你現在的罪，用無限上綱的扭曲與抹黑，毀滅你的人格以及所有努力過的一切」，鍾東錦更諷刺，以後台灣的選舉不需要政策幕僚，只需要聘請徵信社每天盯著你的對手，只需要動用檢調羅織罪名陷人於罪，只需要找幾個能言善道的立委揪團當打手，只需要掌握媒體名嘴時不時罵臭對手的名字，就能勝選。

鍾東錦提及，「更有甚者專拿對手的家人開刀，把人罵出憂鬱症，把人罵到跳樓，不擇手段傷害對手，就是民進黨網軍治國的殘忍手段」，這也讓他質疑，「是誰把台灣的民主帶向毀滅？是誰把台灣價值變成了可笑的選舉語言？是誰把台灣的政經情勢推向戰爭邊緣？是誰要在苗栗設下戰爭機器黑熊學院？」

最後鍾東錦說，「我不懂，可能我是老了，這跟我以前對台灣的美好印象不一樣，距離投票還剩11天，對民主，對台灣，對未來，我感到困惑與不安。一起打贏苗栗這一仗，苗栗願景，前程似錦」。