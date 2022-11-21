民進黨苗栗縣長候選人徐定禎近日屢傳爭議，日前參加聯合大學學生會舉辦的座談，徐定禎竟表示，「不要再亂了吧」、「罵自己政府是怎樣」，嗣後在電視政見發表會，先是向學生道歉，但補一句「如果執政黨是那麼糟糕的話？還有今天這場選舉嗎？」又引發爭議！對此，PTT網友開酸，「謝主隆恩」、「黨恩比天高」；更有民眾認為，「他的邏輯就是現在大部份死忠仔的邏輯」、「全台灣欠民進黨的？」「真的可悲」！

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎近期金句連連，日前參加聯合大學學生會舉辦的座談，面對學生提問3＋11會議記錄、高端疫苗爭議等問題，徐定禎竟表示，「不要再亂了吧」、「罵自己政府是怎樣」、「民進黨在苗栗就是沒市場、就是當砲灰」、最後說「你到中國住住看啊」。

徐定禎嗣後在電視政見發表會，先是向學生道歉，但補一句「如果執政黨是那麼糟糕的話？還有今天這場選舉嗎？」又引發爭議！

（讀者提供／李京昇苗栗傳真）

對此，PTT網友開酸，「謝主隆恩」、「能夠選舉都要感謝民進黨好嗎」、「感恩師父讚嘆師父」、「黨恩比天高」、「在那叫什麼，不然要投國民黨？」「能呼吸要不要感謝黨？」

更有民眾認為，「他的邏輯就是現在大部份死忠仔的邏輯」、「全台灣欠民進黨的？」、「真的可悲」、「還沒選上就這樣」、「這就是現在民進黨的心態啊，台灣人的一切都是黨給的，你要感謝黨」！