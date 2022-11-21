民進黨苗栗縣候選人徐定禎被指為了選戰對拜把兄弟「貓哥」彭錦淼忘恩負義，因此徐定禎今（21）日就在臉書上表示「決定採取法律行動」，更喊話「請適可而止，不要用這種借刀殺人的手段」，引發討論。

徐定禎在臉書上PO出一篇「反擊黑函 對不實抹黑我決定採取法律行動！」的文章表示，「首先，我必須向貓哥彭錦淼說幾句話」，「或許你人在江湖身不己，但你那篇公開信，一連串對我人格謀殺跟道德污衊的不實指控，不僅對我、對我的親人、甚至對已經過世的亡者，都造成了極大傷害，如果我再不鄭重且正式回應，就對不起所有相信我的親人跟朋友，更對不起在世時曾經照顧我的多位長輩」。

徐定禎強調，他要捍衛自己的名聲，更要保護我所有家人的清白。徐定禎說，相信我的親姪女之所以發表聲明，也是基於保護自己親人的心理。徐定禎強調，「做人做事總是有一條道德的界線，甚至是法律的底線。但我今天必須告訴貓哥跟鍾東錦，這條兩條線都被你們踩過了，也因此我必須站出來反駁你們的指控跟抹黑，甚至採取必要的司法動作」。

徐定禎直言，「我不敢說我徐定禎有多麼的『有情有義』，但我絶對可以向大家說，我絕對懂得什麼是『大是大非』。我知道該怎麼做對台灣才是好的？對苗栗是好的？我絕對不會勾結合黑道去欺壓善良的百姓，更不可能讓農民的良田被砂石堆積成山，因為那不是我的本性，更不會是我的選擇！ 公開信裡面，有太多扭曲、錯誤甚至完全禁不起檢驗的內容，相信未來在法庭上都會被一一駁斥」。

徐定禎更說，「我跟貓哥甚至鍾東錦之間，從來都不曾是事業上的夥伴，更不是政治上的盟友，把游前議長或我二哥扯進來，我只能說，請不要消費亡者。貓哥，相較於你們這些在亡者生前前呼後擁的所謂兄弟，在我們家族眼中，你們只是外人，我們才是真正的親人。因為真正的家人，不會做傷害親人的事」。

徐定禎最後呼籲，「請適可而止，不要用這種借刀殺人的手段，對死者不敬，對生者誣蔑，你不擇手段，想要透過選舉來保護自己的事業，已經踩過了道德甚至法律的界限，我相信最終一定會被人民用選票唾棄」。