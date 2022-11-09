國民黨立委魯明哲昨爆料今年國慶焰火晚會的無人機表演，使用的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品，行政院長蘇貞昌承諾徹查，但打入蔡英文總統體內的高端疫苗，二期試驗也委託中資公司，遭質疑雙標。國民黨台北市長候選人蔣萬安直言，這不只「綠能你不能」，現在是「高端能無人機不能」， 炮轟蘇貞昌拿不出標準，想查就查，不想查就不查。

蔣萬安今在「2022華人公益節」會前受訪時談到蘇揆下令徹查無人機，他批評，「這不只綠能你不能，現在是高端能無人機不能」，民進黨從上到下，蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌、民進黨台北市長候選人陳時中都是打高端疫苗，高端疫苗第二期臨床試驗委託中資公司辦理，這打進人體比無人機可能都還嚴重許多。

蔣萬安指出，現在無人機要徹查，但是高端卻不查，蘇貞昌拿不出標準，想查就查，不想查就不查，鏡電視也是一樣，想查就查，不查就是不查，無人機的表演已經結束，但是高端還在，鏡電視也還在，政府還是必須給國人一個清楚的交代。

對於高端對醫師王任賢提告，挨批告醫師救陳時中選情，蔣萬安質疑，高端與其花心力去提吿，不如好好的拿出科學數據，依照國際標準、做好三期的試驗，高端公司只想著自身的權益，跟著民進黨政府一連串審查、採購黑箱，卻是對台灣的生技產業造成了傷害。