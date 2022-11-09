九合一選舉倒數不到20天，各縣市長候選人都到最後競爭階段，台北、桃園及新竹更是萬眾矚目的縣市。對此，東華大學教授施正鋒今（9）日就表示，「對民進黨來說，台北是蔡英文政權延續命脈的關鍵，看來老神在在，只要固守深綠即可低空飛過，而新竹除了是柯建銘的本命區，更必須防止柯文哲突圍，因此全力圍剿民眾黨提名的高虹安，儼然抄家滅族」，引發討論。

施正鋒今日在臉書上PO出一篇「棄保還是要看選民，不是政黨可以操作」的文章表示，今年的選情比較冷淡，除了說地方選舉沒有大選熱鬧，也與採守勢的民進黨刻意降溫有關。施正鋒認為，就目前的態勢來看，比較有看頭的是台北、桃園、及新竹，「對民進黨來說，台北是蔡英文政權延續命脈的關鍵，看來老神在在，只要固守深綠即可低空飛過，桃園是鄭文燦更上一層樓的前提，而新竹除了是柯建銘的本命區，更必須防止柯文哲突圍，因此全力圍剿民眾黨提名的高虹安，儼然抄家滅族」。

施正鋒接著分析，選戰的前奏是林智堅轉戰桃園，莫名其妙冒出碩士論文抄襲，儘管民進黨陣前換將，外溢效應波及新竹；屋漏偏逢連夜雨，新竹棒球場卻又出包，圍魏救趙，高虹安成為打擊的對象。先有所謂博士論文抄襲的指控，又有資策會侵權兼職提告，反而讓高虹安越打越旺。最新一波的攻勢則由國民黨候選人林耕仁發動，揭露她的前助理男友捐款，然而，林卻在向調查局提交檢舉資料前緊急煞車。

施正鋒坦言，公職或助理對於黨的捐款行之有年，一般是心甘情願，否則走人去職；事實上，有些人出錢出力，珍惜的是資歷及人脈。至於助理貢獻為主的辦公室公積金，只要不是虛報加班費，難說有何道德瑕疵，畢竟，有些公帳無法報銷，特別是選民服務的雜支，積少成多；坦誠而言，立法院助理不像一般公家單位上下班打卡，特別是下半年審查預算，往往忙到半夜，法定加班費上限根本不夠。

至於新竹，施正鋒說，新竹雖然是三腳督，林耕仁由議會轉戰市長，一開頭也有碩士論文抄襲的疑雲，雖然全身而退，卻不免被邊緣化；直到接獲所謂吹哨者的檢舉資料，林見獵心喜踢爆。坦誠而言，究竟是助理日久生情、還是男友擔任助理，於情、於理、於法皆無不可。反倒是引蛇出洞的單據鉅細靡遺，表面上看來是離職員工提供，也難排除外部力量所蒐集，不下於當年美國的水門案件，法律責任難料。

施正鋒說，就政治生態而言，民進黨在新竹是執政黨，林耕仁的主要對手是沈慧虹，沒有道理幫忙修理高虹安。當下，沈慧虹試圖走出林智堅陰影，惦惦打陸戰，相對地，林耕仁基層出身，卻是猛打空戰，不符他的人設，戰術匪夷所思。只不過，林耕仁卻又改口「選舉不該像打戰」，他的競選總部榮譽主委、前市長林政則也表示「高虹安小姐不是壞人」，前倨後恭，應該有廣結善緣以外的因素。

施正鋒直言，站在國民黨的立場來看，要是蔣萬安能拿下台北市，2024總統大選不啻吃下定心丸。就現有的民調來看，國民黨認同者在新竹有五成還在猶豫不決，可見有醞釀棄保的空間，林耕仁當然是情何以堪。其實，如果要著手政黨合作，一定要在正式提名、登記之前，否則有搓圓仔湯的嫌疑；趙少康的「新竹換台北」引起強烈反彈，接著就有林耕仁的窮追猛打、誤入民進黨借刀殺人的陷阱。

最後施正鋒也說，面對棄保，柯文哲先前就針對台北定調「老想棄保太沒出息了」，畢竟黃珊珊有左右逢源的優勢，民進黨操作藍綠對決未必有效，民眾黨沒有必要未戰先怯、投懷送抱。現在面對「新竹換台北」的說法，柯文哲更是必須強烈反對，高調「藍白合是死路」，看似不近人情，實在是因為台北的選情沒有新竹那麼明朗，尚可放手一搏，而新竹雖說可以結合次要敵人打擊主要敵人，卻沒有絕對需要。