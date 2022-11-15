九合一選舉倒數不到15天，各縣市長候選人積極準備中，綠營更是積極準備空戰，總統蔡英文在臉書上分享網紅的影片，希望能夠幫同黨的縣市長候選人拉票。對此，前立委郭正亮今（15）日就表示，「今年民進黨真的是慌了，居然叫網紅出來要返鄉投票」，引發討論。

蔡英文日前曾在臉書上PO出「為台灣挺身而出，請幫我分享拉票」的文章表示，「自由不是天上掉下來的，國際都在看，我們怎麼做選擇，請大家回家投票，守護台灣的民主、自由」，蔡英文也承諾「我會繼續努力，我們也會持續在中央和地方實踐承諾，打造一個更好的國家。我也需要更多的台灣隊友陪我一起打拚，請大家支持，給我們力量」。

郭正亮今日在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中表示，今年民進黨真的是慌了，居然叫網紅出來要返鄉投票，「事實上，『返鄉投票』這張牌完全救不到民進黨，因為中南部選情幾乎都固定了，返鄉主要是來救北台灣，可是台北去中南部唸書的很少」，郭正亮也強調，「『返鄉投票』只對『總統大選』有利，因為總統大選是算總票數的，可是這個是各縣市，但現在中南部的選情都固定了，現在激戰的地方在北台灣」。