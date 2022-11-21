本周六為「九合一」選舉投票日，但大陸在8月初進行遶台軍演以來，台海情勢仍相當緊張，大陸方面每天派出大批軍機及軍艦在台海周邊活動，但國防部表示，（26日）投票日當天，國軍仍保持正常最大兵力在營輪值，維持戰備，監控台海情勢，除了部分海上巡弋艦艇及高山站台等士官兵無法投票外，三軍各級部隊仍正常輪值休假，在營官兵則在車程許可範圍內可分兩批輪休前往投票，與上屆大選做法相同。

面對大陸每日仍派遣大批機艦擾台，三軍部隊仍每日處於警戒狀態，空軍及海軍部隊仍並須隨時面對大陸機艦動態進行攔截警告，但是經過國防部聯三作戰計畫次長室評估，三軍部隊官兵仍可進行正常輪值，不會影響投票權益。

對此，國防部表示，國軍以戰備訓練為本務，確保台海安全。縝密規劃戰備輪值，兼顧個人投票權益。

國防部表示，選舉期間國軍依相關戰備規定，本、外（離）島部隊，提前以最大投票人數排定戰備輪值，執勤人員未有增減，並律定於選舉當日1200時交接；除部分人員如海峽巡弋等受影響外，其餘均可分批返鄉投票，部隊保持正常運作，能確保國家安全，請國人放心。