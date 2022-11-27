2022年九合一大選昨天投開票，據中選會統計，全台縣市議員選舉中，台北第6選區的無效票最多，達7千多張，有網友發文表示，很多人不知道「議員只能投一個」，看到候選人很多就蓋2個章，選票秒變廢票，沒想到釣出一堆人崩潰，「全家都投錯了」。

這名網友昨天下午在Dcard發文，大呼「切記！議員只能投一個」，身邊不只一個朋友在縣市議員投票中投了兩個，甚至更多，「大家不要看議員有10幾個候選人，就以為可以選很多個喔」，市長、里長、議員、公投每張票都只能蓋一個章，「不要辛苦的去投了票，還變成廢票啊」。

沒想到文一PO出，馬上就釣出苦主，「我是白痴，我選了兩個，回家跟我媽講發現她也投了兩個，以後可不可以在票上面註明應該要投幾個」、「傻眼了，我全家都投錯」、「我媽也蓋了兩個，還很開心跟我說，選了兩個覺得有緣的人」、「我是首投族，在圈票處裡還真的猶豫了一下議員能投幾個，後來想想反正只投一個絕對不會變廢票就只蓋一個了」。

還有人表示，「真的欸，幸好我爸有跟我說就投一個」、「我也蓋了兩個，因為我本來就打算要廢票」、「不說我真的投錯了，我把里長投到公投箱裡」，但也有人看傻眼「選舉前做好功課不是基本嗎」、「全家投錯的也太誇張，難怪每次選舉無效票都那麼多」。