美式賣場好市多（COSTCO）的商品琳瑯滿目，是許多民眾採購生活用品愛去的地方之一。近日有一名會員抱怨，在好市多推車歸還處發現有人把商品帶走後，留下被拆壞的紙盒，讓她不禁痛批：「真的很OOXX」。這則抱怨文曝光後，有不少網友跳出來解釋：「工作人員說放推車上就好」。

原PO在FB社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，日前逛完好市多要回家時，在推車歸還處發現，有會員購物後把內容物取走，留下2個被拆壞的紙箱在推車裡面，讓原PO頓時覺得火大，呼籲大家要有公德心及同理心，直說：「看到真的覺得很OOXX」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「別意外，有些人缺德的程度是超乎想像」、「這種畫面常出現」、「台灣最美的風景？」、「這個還好很正常，丟垃圾在購物車上最沒品」、「又不是亂丟地板，且歸還推車處的推車，賣場員工還會拿去消毒清潔」。

不過也有人出面緩頰，表示紙箱放在推車裡面應該沒有大礙，「我遇過工作人員說放推車上就好」、「我找不到紙箱回收區，問工作人員也是跟我說放推車上就好」、「我之前有盒子機車放不下，拿給在整理推車的工作人員，他說：放著他們就會整理了」。而原PO也在留言串中回應：「原來是這樣，那我的錯XD」。