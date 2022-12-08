TENGA 極巨化機器人將於週末快閃現身與消費者玩遊戲，免費送限定好禮。（TENGA提供）

日本成人用品品牌宣佈登陸台灣！TENGA表示，10日將於ATT 4 FUN 開設為期4個月的「TENGA STORE TOKYO POP UP STORE」，不僅完整呈現TENGA世界觀，更將是首個入駐台灣百貨的成人用品店鋪。TENGA誓言要讓大家的性福唾手可得，開幕首二日「極巨化」TENGA機器人將驚喜現身，此外，在近期萬物皆漲的狀況下，TENGA 反其道而行不漲反降，即日起調降超過百樣商品價格。調降幅度最低8％最高至37％。

自2020年起TENGA透過多元通路的佈局，顛覆大眾對成人用品的既定思維，實體授權店鋪TENGA SHOP遍布台灣外，更還加入外送平台與入駐美妝店等。觀察到台灣對於成人用品的態度逐漸趨於健康成熟，TENGA宣布於ATT 4 FUN開設首間百貨快閃店鋪「TENGA STORE TOKYO POP UP STORE」，將2019年在銀座阪急百貨初登場的櫃位，原汁原味搬至台灣與消費者見面。

全店採用健康明亮、具有設計感的外觀，讓對於成人用品怯步的消費者也能大方開逛，一入店即能看見「愛與自由」的標語，步入店鋪中還可見到齊全的系列產品，除TENGA與iroha外，還有私密清潔品牌iroha INTIMATE CARE、醫療相關TENGA HEALTHCARE、廣受喜愛的週邊產品，以及限店販售的TENGA台灣六週年T-Shirt（800元），值得注意的是，歷年來的聯名系列話題產品，也能在此一覽無遺。

為提供消費者聖誕佳節的送禮靈感，TENGA特別推薦經典杯身造型面紙盒及派對桶產品做為贈品；此外，全店商品還提供限量免費禮物包裝服務、iroha購物滿額更附贈專屬收納袋，數量有限，送完為止。