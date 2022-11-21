九合一選戰進入倒數，其中疫苗採購議題是本次台北市長選戰的攻防焦點，衛福部長薛瑞元近日更因「擋人財路說」而引發話題。對此前立委郭正亮直言，薛瑞元是在胡說八道，同時也透露由於熟悉疫苗採購細節，自己就是在去年蔡政府不願與上海復興接觸的那段時間，開始對民進黨反感的。

薛瑞元日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值高，是因為擋了疫苗掮客的財路，他還透露，掮客會找工商企業、宗教團體輾轉詢問指揮中心進口事宜，藉此牟利。

對於薛瑞元的「擋人財路」說，郭正亮今（21）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》中直言，這是不知反省自己，陳時中的仇恨值高當然不是因為這種事。郭正亮提到，老百姓的認知，就是去年1月到7月沒有疫苗，政府最後是因民怨沸騰，而同意民間工商團體去購買疫苗，他痛批，掮客的工作是要引介疫苗進口，並不是不買疫苗，但當時政府顯然是為了護航高端，而不讓其他疫苗進口，因此薛瑞元提到掮客是在亂扯、胡說八道。

郭正亮痛批，當時日韓是依循正常管道，找BNT在大中華地區的總代理上海復興順利購買到疫苗，唯有台灣高舉反中意識形態，不願去接觸上海復興，而自己就是那時開始對民進黨反感，因疫苗採購等事牽涉到人命問題，「怎麼能草菅人命到這種地步？」