G20峰會近日在峇里島舉行，媒體人張禹宣14日在臉書發文指出，美中領袖拜登、習近平以同樣的微笑握手8秒，定錨了會議的氛圍－「合作」。他強調，拜習會的序幕完全粉碎了民進黨「抗中保台」的招牌，中美用行動說明，真正解決台海危機的方式是「對話」，而非「對抗」。

張禹宣指出，拜登開宗明義，挑明中美應該避免競爭升溫成衝突，化解雙邊在全球性議題上的歧見，尋求共識與合作。習近平也罕見放軟的呼應，中美的關係並沒有符合「全球的期望」，接著說明，世界期待中美妥善處理好兩國關係，找到正確的方向重回正軌。

他認為，羅馬不是一天造成，雙邊的破冰也非一朝一夕，白宮官員在「吹風」中便透露，過去兩個月中美都在悄悄地修復關係。其中兩人直接或間接的話題，多半是圍繞在以台灣為核心的區域衝突，習近平最有深意的莫過於「以史為鑑」，個人解讀從烏克蘭到台灣，必須避免區域衝突衍生成全球性對抗的災難。

張禹宣強調，而拜習會截至目前的發展，都一再打臉了民進黨至蔡英文，為了國內選舉不斷操弄的「抗中」情緒，拜登與習近平的行為就是最好的說明，中美台三方關係，當前最需要的是「對話」而非「對抗」。

他指出，而在國內，唯一有辦法與北京「對話」的政黨，叫做國民黨。民進黨深諳自己缺乏這樣「管道」與「角色」，索性把「對話」與「舔共賣台」畫上等號，自己無能便讓有能者噤聲，這才導致台海冰封至今，日益嚴峻。

張禹宣重申，如果真的想「保台」，最不需要的就是「對抗」，開啟「對話」才是正軌，民進黨的老大哥，華盛頓已經用行動說明一切。他還P.S指出，當世界兩大強國，圍繞著台灣議題坐下來協商時，看看我們自己的總統正在做什麼（輔選民進黨台北市長候選人陳時中）。