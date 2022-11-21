APEC經濟領袖會議圓滿結束。蔡英文委派的代表——台灣半導體教父、台積電創辦人張忠謀在國際記者會上證實，他和美國副總統賀錦麗、日本首相岸田都舉行了雙邊會談，也和中國國家主席習近平相互問好。

與岸田的會談無啥新意，與賀錦麗的會談很熱絡。據張忠謀轉述，賀錦麗歡迎台積電到亞利桑那投資設廠，他則提及，台積電已請到美國商務部長和TSMC Grand Alliance大聯盟的企業到亞利桑納州參加12月6日的開幕典禮。不過，由於張忠謀與會的身分是蔡英文的代表，估計他應該不方便對賀錦麗誠實表達他過去對台積電到美國設廠的種種憂慮。

不僅如此，張還在記者會上表達不排斥台積電將部分產能移到美國去，並說台積電移到美國的產能，只占台積電的一小部分，卻是美國亟需的先進技術。張忠謀的這項說法，技巧且適時地傳達了台灣將繼續聽命美國重組全球半導體產業鏈的「訓令」！

最有意思的是張忠謀和習近平的互動。張說，他倆前一天上午在休息室內曾互相問好，「我恭喜了他二十大成功」，還向習近平提及自己去年做過一次髖關節手術，習近平聽到後表示「現在氣色看起來很好」。張強調，雙方都「很愉快、很客氣的」。

不知道張忠謀是否外交智慮過人？他向習近平提及自己動過髖關節手術，一語三關。一說自身髖關節手術前後，行動不便，二說台積電髖關節被手術，身不由己，三說台灣罹患髖關節病痛，行不得也！習近平聞言，回答「現在氣色看起來很好」，話中有話：置換了髖關節問題是否就解決了呢？比較耐人尋味的是，不知道張忠謀恭喜習近平二十大成功，是轉達蔡英文的恭賀？還是自個兒的臨場靈機？

大國博弈，早有謀畫，缺乏主體戰略觀的台灣又奈何？半導體教父名震全球又如何？！張忠謀老驥伏櫪，果真能帶著台灣飛奔千里嗎？

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