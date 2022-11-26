據勞動部勞動力發展署公告的「111年7月至8月連續未足額單位名單」指出，台灣積體電路應進用632名身心障礙員工，但僅進用595人、不足人數達37人、為私立單位中最多，勞動部勞動力發展署官員表示，台積電過去長期都有足額進用身心障礙員工，但由於員工人數增加2000餘人、加上部分與學校合作專案結束，導致不足額進用，目前新竹市政府與桃竹苗分署也已積極媒合身心障礙員工。

依「身心障礙者權益保障法」規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，應進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數1％，未足額進用的單位，應向地方政府的身心障礙者就業基金繳納差額補助費，金額為依差額人數乘以每月基本工資計算，若無正當理由還可處2萬元至10萬元罰鍰。

若以台積電未足額進用37人為例，則應繳納93萬4250元差額補助費，勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，經瞭解後台積電因擴廠等原因，員工人數從6.1萬人增加至6.3萬人，加上與學校合作的身障員工專案結束，導致未足額進用，台積電已開出46個身心障礙者職缺，並在官網上設置招募專區，新竹市政府及發展署桃竹苗分署也協助媒合。

此外，國防大學在本期未足額進用人數也達6人、為公立單位中最多，施淑惠表示，國防大學因兼職老師增加，導致應進用身心障礙員額數增加，目前也積極媒合中。