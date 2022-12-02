資深敬業獎表揚3位，（左起）新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心教保組長陳秋蓮、新竹市智障福利協進會社工邱淑萍、新竹市啟能生活照顧中心護理師陳寶華。（王惠慧攝）

新竹市政府2日舉辦第3屆身心障礙跨專業服務績優人員表揚大會，共選拔出15位獲獎者，由代理市長陳章賢親自頒獎，他肯定獲獎績優人員，協助市府守護身心障礙者及其家庭，也感謝所有專業服務人員長期的付出與投入，因有大家的愛，溫暖了這座城市。

12月3日是國際身心障礙者日，市府舉辦身心障礙跨專業服務績優人員表揚大會，由新竹市智障福利協進會、仁愛社會褔利基金會慈祥據點帶來開場表演。今年表揚獎項分為「服務績優獎」、「資深敬業獎」、「防疫勇士獎」、「創新服務獎」及「終身成就獎」5大類。

本次獲頒終身成就獎的新竹市仁愛啟智中心主任洪美玲，服務身心障礙者長達35年，對待每位服務對象都像家人般用心，她曾帶過1名自閉症患者「阿迪」，每隔5分鐘就衝到流理台玩水，經觀察發現「阿迪」喜歡水的觸感，進而開創「再生紙製作工作坊」，工作每個流程都會接觸到水，滿足「阿迪」玩水的需求，讓他在工作上更有成就感，且豐富了他的生活。

洪美玲分享，服務這段時間看見家長的辛苦，其實只要細心觀察身心障礙朋友，會發現他們很有潛能，並在與他們互動過程，感受到「愛」與「心」的交流，並在陪伴他們成長的同時，也從他們身上學習如何調整自己心態，成為願意持續投入的動力。

另1位獲頒資深敬業獎的護理師陳寶華，任職於新竹市啟能生活照顧中心，她曾經照顧病患，在晚餐後吐出黑色不明物體，判斷可能是血塊，緊急將患者送醫開刀搶救，所幸手術順利，當下若無立即送醫，恐有生命危險，當晚家屬緊握著她的手頻道謝，感謝她救回家人性命。

陳寶華也在與個案互動中，明顯感受到回饋，她說自己投入服務領域約18年，照顧身心障礙者雖然困難，卻也很有成就感，他們身體狀況異常時，可能不懂表達，但只要細心觀察他們眼神與細微肢體動作，就能夠判斷其健康狀況、情緒及心靈需求，並提供他們所需的服務與照顧，「你的付出，他們都感受得到！」