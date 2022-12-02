新竹市政府2日舉辦第3屆身心障礙跨專業服務績優人員表揚大會，共選拔出15位獲獎者，由代理市長陳章賢親自頒獎，他肯定獲獎績優人員，協助市府守護身心障礙者及其家庭，也感謝所有專業服務人員長期的付出與投入，因有大家的愛，溫暖了這座城市。
12月3日是國際身心障礙者日，市府舉辦身心障礙跨專業服務績優人員表揚大會，由新竹市智障福利協進會、仁愛社會褔利基金會慈祥據點帶來開場表演。今年表揚獎項分為「服務績優獎」、「資深敬業獎」、「防疫勇士獎」、「創新服務獎」及「終身成就獎」5大類。
本次獲頒終身成就獎的新竹市仁愛啟智中心主任洪美玲，服務身心障礙者長達35年，對待每位服務對象都像家人般用心，她曾帶過1名自閉症患者「阿迪」，每隔5分鐘就衝到流理台玩水，經觀察發現「阿迪」喜歡水的觸感，進而開創「再生紙製作工作坊」，工作每個流程都會接觸到水，滿足「阿迪」玩水的需求，讓他在工作上更有成就感，且豐富了他的生活。
洪美玲分享，服務這段時間看見家長的辛苦，其實只要細心觀察身心障礙朋友，會發現他們很有潛能，並在與他們互動過程，感受到「愛」與「心」的交流，並在陪伴他們成長的同時，也從他們身上學習如何調整自己心態，成為願意持續投入的動力。
另1位獲頒資深敬業獎的護理師陳寶華，任職於新竹市啟能生活照顧中心，她曾經照顧病患，在晚餐後吐出黑色不明物體，判斷可能是血塊，緊急將患者送醫開刀搶救，所幸手術順利，當下若無立即送醫，恐有生命危險，當晚家屬緊握著她的手頻道謝，感謝她救回家人性命。
陳寶華也在與個案互動中，明顯感受到回饋，她說自己投入服務領域約18年，照顧身心障礙者雖然困難，卻也很有成就感，他們身體狀況異常時，可能不懂表達，但只要細心觀察他們眼神與細微肢體動作，就能夠判斷其健康狀況、情緒及心靈需求，並提供他們所需的服務與照顧，「你的付出，他們都感受得到！」
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