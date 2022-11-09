九合一選戰倒數不到20天，其中台北、桃園、新竹三地選情更是外界矚目焦點，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，民進黨在此次北部首長選戰打得很爛，是因為缺乏強勢的黨中央指揮，造成地方獨立作戰所致。

吳子嘉昨（8）日在政論節目《關鍵時刻》表示，此次選戰民進黨打得非常不好，平常的民進黨是有很強大的黨中央指揮選戰，只要看到某個選區狀況不對時，就會大軍壓陣、馬上接管該選區選戰。

然而民進黨此次選戰由秘書長林錫耀主導，吳子嘉指出，他完全沒有能力可在目前新聞性最大的台北、桃園、新竹選區接管選戰，因為台北是民進黨前秘書長、英系大將洪耀福主事，林難以介入；桃園為現任市長鄭文燦掌舵，林「談都不要再談」；新竹則是由立委柯建銘帶領，林壓不住他。

吳子嘉指出，林錫耀無法接管戰局的情況，讓台北、桃園與新竹這三個單位自己去獨立作戰，結果導致彼此間不協調，變成亂打一通。