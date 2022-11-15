蔡英文總統日前在民進黨中常會上宣示「終結黑金」，國民黨立院黨團今開記者會反批民進黨才是縱容黑金，重用黑金黨國大老。國民黨團書記長李德維諷刺，「妳真要終結黑金，請先從自己做起吧，周處除三害，先處理自己吧！」

李德維指出，民進黨北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，參與暴力團定讞，在臉書上貼出擔任民進黨台北市黨代表及蔡英文競選團隊顧問聘書，這到底是誰在製造黑金？不就是民進黨執政團隊嗎？當蔡英文喊出「終結黑金、贏回正義」時，這對受害者情何以堪啊？

李德維也提到，蔡英文總統每次到台北市，為民進黨台北市長候選人陳時中輔選行程中，總能看到前國策顧問黃承國隨同在側，這位經法院認證的天道盟文山會大哥，除了擔任過民進黨台北市黨部主委，更是民進黨英系中常委、民進黨選對會協調小組成員。

而近期在台南市發生8分鐘射擊88發槍擊案，遭槍擊的對象，就是民進黨中執委郭再欽，李德維說，「蔡英文總統，黑金不就在妳身邊嗎？」

國民黨團總召曾銘宗批評，是誰縱容黑金危害社會？蔡英文總統在臉書貼出「終結黑金、贏回正義」，請問現在誰是執政黨？民進黨執政已經超過6年半，掌握檢調警政大權，現在喊著要終結黑金，那麼是誰在縱容黑金、危害社會？是誰在重用黑金當黨國大老？難道執政的民進黨不用負責？根本就是黑道治國。