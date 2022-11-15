無黨籍桃園市長候選人鄭寶清，因堅持參選而被民進黨開除黨籍，不過他強調，過去加入民進黨是為反對威權，如今退出同樣是為反對威權，從頭到尾都沒有改變，「不分黨派，寶清只堅持走在對的路上，不分黨派，寶清更會一直堅持走在對的路上！」

鄭寶清今（15）日在臉書表示，桃園在台灣爭取民主自由的歷程上，一直佔有一席之地，但走了一個國民黨，卻來了一個吃相更難看的民進黨，「難道我們真的沒有更好的選擇，來讓我們桃園人擁有更加美麗燦爛的明天嗎？」

「是我們該站出來的時候了！」鄭寶清指出，用選票告訴當權者人民全部妥協、不受威權恐嚇的時候到了，請大家用選票告訴執政者，人民要的是清廉能做事、有理想、有效率的市長，不是一個選前騙選票，選後顧貪婪圖利，只為自己政治前途著想的政客。

鄭寶清說，桃園人從不畏懼強權，也從不在強權下彎腰低頭，「我們桃園在國民黨威權統治時期，一直是黨外人士的大本營，我們桃園人在現在民進黨更加威權統治的時候，是不是更該挺直腰桿，抬頭挺胸站出來，用我們的選票告訴當權者，我們絕不妥協，我們也不願再走回頭路，我們更要一個清廉有效率的桃園市長！」