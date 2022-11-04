遞補民眾黨前立委蔡壁如遺缺，現任新光人壽公司副總經理、新光集團第三代千金的民眾黨立委吳欣盈，下午初登板質詢。吳以台灣國際競爭力破題，直言「台灣最富有的20％與最窮的20％差距愈來愈大，這部分對我來說，是比較擔憂的」。（周志豪攝）

遞補民眾黨前立委蔡壁如遺缺，現任新光人壽公司副總經理、新光集團第三代千金的民眾黨立委吳欣盈，下午初登板質詢。吳以台灣國際競爭力破題，直言「台灣最富有的20％與最窮的20％差距愈來愈大，這部分對我來說，是比較擔憂的」。

甫遞補就任立委的吳欣盈，下午質詢處女秀一開始，先以1分鐘時間自我介紹，闡述擔任立委問政理念，期間還因為簡報筆未拿，從質詢台上跑回議場座位區拿，讓質詢一度中斷，在備詢台的行政院長蘇貞昌還一臉好奇看吳忙上忙下。

質詢開始後，吳欣盈以台灣的國際競爭力表現破題，為今天質詢訂出框架。過程中，提到台灣所得差距拉大，「台灣最富有的20％與最窮的20％差距愈來愈大，這部分對我來說，是比較擔憂的」，新光長公主關心貧富差距也讓旁聽席議論紛紛。

只不過吳欣盈畢竟出任立委，下午質詢雖全程保持微笑，但過程中仍難掩緊張，除質詢簡報系統操作不順，還多次因查找質詢資料中斷質詢，讓質詢過程斷斷續續。

而原有15分鐘質詢時間，在仍剩下2分多鐘時，吳欣盈準備的質詢題目已經問完，還尷尬地在質詢台上詢問主席、立法院長游錫堃，表示自己15分鐘質詢時間沒有用完，「我現在就可以離席了嗎？」獲得首肯後，匆促即提前結束質詢。