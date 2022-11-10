九合一選舉投票日前16天，國民黨立委蔣萬安今(10)宣布請辭立委一職，全心投入台北市長選戰，展現破釜沈舟決心。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔣萬安辭立委，可說是重要一擊，他至少可以提升民調3個百分點。

根據台灣民意基金會今天公布的最新台北市長選戰民調，國民黨蔣萬安以29.8%支持度領先，無黨籍黃珊珊以26.6%居次，民進黨陳時中以21.8%居第三。

針對蔣萬安宣布辭去立委，對選戰的影響，根據香港媒體《中評社》報導，游盈隆表示， 蔣萬安辭立委是大動作，可說是重要一擊， 蔣萬安至少可以提升民調3個百分點，有利選情的提升，但引發的另外效應是，其他11位也參與縣市長選舉的立委，是否也要跟著辭職呢？

另外，針對蔣萬安辭立委，有網友在相關新聞底下紛紛留言表示，「好樣！」、「有決心、有魄力---讚~~~ 」、「民進黨的記得辭喔！尤其是蔡其昌」 、「執政黨立委不要當縮頭烏龜好嗎？在野黨都敢辭立委了，不敢比照辦理嗎？立委席次這麼多還差你這一席？」、「 民進黨蔡適應、蔡其昌敢不敢辭？」