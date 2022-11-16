國民黨台北市長候選人蔣萬安上周四宣布請辭立委，但今天上午才正式遞交辭呈，遭民進黨台北市議員候選人張文潔質疑是假辭職，要溢領薪水，要用公家資源選市長。國民黨發言人柳采葳回批，張搞不清楚狀況就開槍，還沒選上就學會唬爛。

柳采葳表示，蔣萬安向立法院提出的辭職文件，生效日就是10日，薪水自然算到10日，沒有溢領問題，更沒有占便宜；這幾天蔣辦已經在搬離，立法院相關單位也正陸續進行點交，本周五就會正式清空。

柳采葳表示，選舉有各種方式，但抹黑、造謠最不入流，張文潔指控與事實完全相反，只為墊高網路聲量，讓人感嘆號稱進步力量政黨，提名的市議員新人還沒選上就學會畫唬爛，為當選不擇手段，連禮義廉恥的基本做人道理都棄之不顧。

張文潔臉書指控文中，還引述柳采葳過往任媒體記者時，曾報導前立委陳柏惟遭罷免後霸占立法院研究室新聞，批評蔣萬安如今行為。柳也揶揄，張是多想讓大家回想起陳過往霸占立院研究室，利用公帑唱生日快樂歌慶生事件？