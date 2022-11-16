新北市長侯友宜（圖右）為國民黨基隆市長候選人謝國樑（圖左）輔選，共同進行車隊掃街。（張志康攝）

侯友宜與謝國樑共同進行車隊掃街，國民黨提名的市議員、里長候選人也一同爭取民眾支持。（張志康攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜16日上午在基隆市與國民黨基隆市長候選人謝國樑合體，進行車隊掃街。侯友宜表示，希望國民黨北北基桃的四位候選人都能夠當選，讓大台北生活圈能夠一起往前走。

侯友宜16日上午抵達謝國樑後援會，受訪時表示，基隆與新北市本來就是共同生活圈的一部分，尤其是在觀光休閒產業方面，以及新北市瑞芳等四區，都緊密結合在一起。

再者，隨著基隆捷運的開發，基隆市與新北市也將會在汐東線與基隆捷運等建設上，有著密切的合作。基捷與汐東線相關的TOD開發計畫，新北市也將與基隆市並肩作戰。侯友宜說，待當選後，未來與謝國樑將會有許多需要緊密結合，基隆與新北的發展透過緊密的合作，共同達成快速發展，讓整個大台北生活圈更快速、進步。

侯友宜指出，在這樣的前提下，除謝國樑外，也希望國民黨提名台北市的蔣萬安、桃園的張善政都能夠一起當選，讓北北基桃的千萬市民共好，大家一起努力向前走。

謝國樑表示，選戰只剩下10天，非常感謝侯市長來基隆為他加油打氣。他說，對國民黨北北基桃「1126」的聯合作戰，他對勝選愈來愈有信心。

謝國樑說，對手應該是急了，才會連日抹黑他，且每天都提出不同的抹黑。他將會在16日下班前依選罷法規定，反控對手「意圖使人不當選」，並由委任律師將告訴狀送到基隆地檢署去。但他表示，他不會親自提告，因為他需要善用選前的時間，爭取民眾的支持。

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