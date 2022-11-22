國民黨陣營回應，這些都是綠營的「奧步」，只想用議題誣陷縣長林姿妙，當然不隨之起舞。（左起宜蘭縣議員楊弘旻、黃琤婷）（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣黨部今（22日）解析國民黨陣營打出的悲情牌跟抹黑牌，呼籲鄉親要看清藍軍造假的伎倆，替宜蘭的未來理性投票，前宜蘭縣代理縣長陳金德批國民黨縣長候選人林姿妙，只會用哭騙選票；國民黨陣營回應，這些都是綠營的「奧步」，只想用議題誣陷縣長林姿妙，當然不隨之起舞。

民進黨黨部主委陳俊宇與陳金德今開記者會，對林姿妙提出質疑，並指林自1998年從政以來，每次到了選戰最後階段，就會以唱歌、相擁而泣的固定招式，用哭面對媒體、催票。

陳金德表示，日前公民團體邀請候選人到東嶽廟發誓，林卻派縣府同仁，這不就是在欺騙神明、縣民；林姿妙指揮縣府主管違法犯罪是事實，其筆錄也都清清楚楚，何來政治追殺、司法迫害之說？林要爭辯也是去法庭上抗辯，而不是一昧用哭泣欺騙宜蘭人。

陳強調，美麗島事件、林義雄命案、陳菊坐黑牢，這些才是政治迫害，但民主前輩們面對獨裁政權，都是以命相博、無懼威嚇，何曾以眼淚遮掩。

國民黨陣營回應，請林姿妙去廟宇發誓，有需要嗎？相信選民的眼睛是雪亮的，只想要用這些議題誣陷縣長，縣長當然不隨之起舞。民進黨還一直懸掛布條抹黑，根本就是選舉「奧步」、騙選票。

國民黨陣營說，受委屈而哭，是一般正常的事情，受了委屈還不能哭！民進黨有那麼鐵石心腸、沒血沒淚嗎？希望民進黨不要再未審先判，很多國民黨沒有做的事情，他們也真的回應不出來。請江聰淵針對日前宜蘭縣長政見發表會時，林姿妙對他提出的問題，先跟市民做簡單的報告。