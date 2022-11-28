國民黨在2022九合一大選取得佳績，新北市長侯友宜被看好參與2024總統大選，而黨主席朱立倫的態度備受關注，黨內憂心恐重演「吳敦義事件」。國民黨台北市議員徐巧芯說，不要為了幾個新聞版面就來亂，不要重蹈2018年覆轍，大家好好冷靜，不要因為新聞版面，想要有爆點就隨便亂講，否則恐造成全局皆輸。

對於有人點名國民黨2024最強候選人是侯友宜，還點名搭配台中市長盧秀燕「侯盧配」，黨內也憂心恐重演「吳敦義事件」，徐巧芯今受訪說，大家不要為了幾個新聞版面就來亂，大家要冷靜，不要重蹈2018年覆轍，在這時候，大家為了選立委輔選，就去講誰跟誰配，這對他們當事人而言很不公平，只成就自己新聞版面，這不是一個很妥善的行為。

徐巧芯說，「我建議先不要，可不可以大家先冷靜，我們選完沒有錯，大家是因為受不了民進黨現在做不好，所以下架民進黨，但是2024是一場全新選舉，我們要做的是讓國民黨的好被大家看到」。

徐巧芯說，像她在節目上面講說，謝龍介在台南打得非常好、柯志恩非常努力，這些國民黨戰將要表揚他們，要向他們學習，讓所有國民黨都向他們一樣，「我們就會變得很強」，而不是現在開始去算票、算計，看在一般選民眼裡覺得傻眼貓咪。

徐巧芯喊話，「大家好好冷靜，不要沉靜在一次喜悅不能自已，輸掉更大的局再來後悔」，今年選民很多人留言私訊她，希望國民黨好好冷靜，選民比政治人物更聰明，他們很棒，向這些選民看齊，好好冷靜。

至於黨內反對朱立倫趁勢選2024，恐跳船挺台北市長柯文哲？徐巧芯說，「我們不會跳船」，經過這場選舉後，很多中生代、新生代，對彼此、對國民黨有更深層的感情，這個情感是讓大家團結在一起，凝聚的力量。

徐巧芯指出，像是謝龍介、柯志恩的表現都看到了，為了他們，「我們就是會一直待在一起」，不會因為別人挑撥離間跳船。

她說，可是國民黨有沒有認真看待這些愛黨、在前線為人民服務的政治人物，如果讓他們有更好發揮空間，讓大家知道，這群人是成為國民黨標竿，讓我們跟他們學習，成為能夠跟隨的對象 ，人民自然會跟我們走。

徐巧芯強調，不擔心跳船問題，但2024年選舉的討論真的不需要這麼快，如何政黨輪替，才是2024年最大目標，大家要很冷靜的討論，不要有太多情緒，不要因為新聞版面，想要有爆點就隨便亂講，可能造成悲劇是全局皆輸，這樣值得嗎？