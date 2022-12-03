《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」搶先曝光的最新民調，有兩個組合。A組合︰副總統賴清德34.3％、新北市長侯友宜33.8％、台北市長柯文哲13.5％；B組合︰賴清德42.2％、柯文哲23.6％、國民黨主席朱立倫11.1％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「藍軍如果整合成功，有機會贏得2024總統大選」，引發討論。

民眾黨宜蘭縣黨部主任委員李偉華3日在《董事長開講》網路直播節目中，曝光2024總統大選最新民調，《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」所做的最新民調，有兩個組合。A組合︰賴清德為34.3％、侯友宜33.8％、柯文哲13.5％，跟上個月比較，賴清德有一點下降，侯友宜則上升約5個百分點，柯文哲下降將近5個百分點；B組合︰賴清德為42.2％、柯文哲23.6％、朱立倫11.1％，跟上個月比較，賴清德下降近3.8個百分點，柯文哲也下降將近4個百分點，朱立倫則上升1個百分點。

吳子嘉看完民調後認為，面對2024總統大選，以A組合來解讀，「這是侯友宜最高的情況，泛藍軍的部分，這樣三腳督的情況，會變成像這次九合一選舉台北市的放大版」，吳子嘉指出，雖然賴清德最高，不過侯友宜的33.8％加上柯文哲的13.5％，就會大贏現在的賴清德，「所以藍軍如果整合成功，有機會贏得2024總統大選」。