國民黨今天召開記者會指控民進黨祭出選戰「五大奧步」，表示桃園地方盛傳有10億元「假賭盤、真賄選」，拉抬民進黨桃園市長候選人鄭運鵬選情，遭桃園市長鄭文燦提告。國民黨晚間「加碼」表示，民進黨第六大奧步「濫用司法」出爐。

國民黨副發言人楊智伃表示，做為執政者，民進黨面對外界合理質疑，本應正面釐清輿論質疑，積極解釋、合理澄清，民進黨卻反其道而行，只會解決提出問題的人，濫用司法進行誣告，無怪乎被稱為「民主奧步黨」。

楊智伃指出，無論是地方之蜚聲蜚語，或者是實際發生之種種作為，國民黨所提出之「五大奧步」皆有所本，而且本意是呼籲民眾積極辨識監督，司法積極調查釐清，還給人民一個公平公正的選舉環境。

楊智伃說，楊智伃說，選舉理應選賢與能，應比好的政見，進行正面選戰，而非動輒以濫訴之司法手段壓制人民之合理質疑；民進黨為選舉抹黑、造謠、誣告，就是濫用司法奧步？