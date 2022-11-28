九合一選舉民進黨慘敗，前民進黨立委沈富雄今天表示，綠營敗選的元凶是蔡英文，破口是林志堅和陳時中，但執政6年後所呈現的驕橫、傲慢、邪門和目中無人則是人類的本性，所以要政黨輪替。兩岸政策將決定2024的輸贏。

沈富雄在民調封關前曾預測台北市長候選人蔣萬安、陳時中和黃珊珊得票比率，結果與他的預測相差無幾。他質疑為何部分民調不準到離譜，像自由時報，亞太菁英都是挺綠的，「光是這一點，民進黨未來就要約束一下，否則令人作嘔，票就跑了」。

他質疑國民黨應該也有網軍，也有側翼，但為何養不出焦糖哥、四叉貓這些異類，難道政治的玩法也有DNA？他也認為，綠台政論節目的主持人要向民進黨道歉，「你們幫了倒忙」。

苗栗、新竹過去是藍營的鐵板一塊，沈富雄舉例，像何智輝時代，鐵板的下面是不堪聞問的腐敗，如今叛黨的高票當選，主委、後援會會長夜奔敵營，藍營中竟然有人沾沾自喜，認為只要綠營沒贏就好，這是何等沒志氣！國民黨如何處理這一塊，全國人民都在看！

他說，國民黨有人對2024開始焦慮了，藍白合的念頭提早發酵了。別忘了民眾黨這回的亮點在落選的黃珊珊，柯文哲已經有氣沒力，日薄西山了。民眾黨在六都377席中佔6席，全國910席中佔14席，「國民黨怕成這樣，只是證明自己沒有三小路用！」

藍營的蔣萬安與張善政，他說，「這兩尊大菩薩，我真替他們捏大把冷汗，他倆的蜜月期不會超過半年，藍營中的能人要自告奮勇，前去大大拉拔一下，張善政在勝選感言中自稱「大家長」，真是匪夷所思，病得不輕！

至於綠營，他認為，敗選的元凶是蔡英文，破口是林志堅和陳時中，但執政6年後所呈現的驕橫、傲慢、邪門和目中無人則是Homo Sapiens（人類）這個物種千萬年遺傳下來的本性，所以要政黨輪替。

不過沈富雄強調，政黨輪替在藍、綠，第三黨絕無空間，中間主流民意不可輕侮，他們主宰台灣的命運，但不以政黨的形式出現。兩岸政策則將決定2024的輸贏。