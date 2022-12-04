國民黨徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，引發綠營落跑質疑，讓藍營反嗆中選會安排選舉期程政治操作。然而綜觀歷年立委請辭補選，從請辭日起算至補選日，此次北市立委補選期程安排僅60天，確實寫下最短紀錄。

2009年參選嘉義縣長的民進黨前立委張花冠，在當年選前3天的12月2日請辭嘉義縣第二選區立委，之後該席立委與當年也轉戰縣長成功、就職日前才請辭立委的花蓮縣（傅崐萁）、桃園縣第三選區（吳志揚）與新竹縣（邱鏡淳）等3席立委，一併於隔年2月27日補選，相隔88天。

2010年民進黨前立委陳啟昱因轉任高雄市副市長，於當年就職日前1天的12月24日請辭高雄市第三選區立委，之後該席立委也與當年轉戰台南市長成功、也於就職日前請辭立委的台南市第二選區立委（賴清德），於隔年3月5日補選，相隔72天。

2014年競選台中市長與彰化縣長的民進黨前立委林佳龍與魏明谷，於投票日前4天的11月25日請辭立委，之後這兩席立委（台中市第六選區、彰化縣第四選區）也與當年同樣轉戰縣長成功、就職日前一天請辭的屏東第三選區（潘孟安）、苗栗第二選區（徐耀昌）與南投第二選區（林明溱）3席立委，一併於隔年2月27日投票，相隔96天。

2018年競選台北市長的民進黨前立委姚文智選前6天的11月18日請辭台北第二選區立委，之後競選台中市長的國民黨前立委盧秀燕選前4天的11月20日也請辭台中市第五選區立委，最後兩席立委於隔年1月26日補選，距請辭日分別隔70與68天。

但2018年該次提前請辭立委，首度未與也同樣轉戰成功，但就職日前才請辭的金門縣（楊鎮浯）、台南第二選區（黃偉哲）、彰化縣第一選區（王惠美）立委合併舉辦補選，後3席2018年12月24日去職，隔年3月16日補選，隔83天。

這次台北市長當選人蔣萬安於選前16天的11月10日請辭台北市第三選區立委，中選會不僅再與也當選南投縣長但尚未請辭的南投第二選區立委（許淑華）脫鉤，還訂明年1月8日改選，與請辭日僅隔60天，史上最快。

附帶一提，中華民國史上首位遭罷免的前台灣基進立委陳柏惟，去年10月23日遭罷免通過，10月28日遭解職，留下的台中市第二選區立委席次於今年1月9日補選，距罷免日79天，距解職日74天，補選期程仍較這次北市立委補選長。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，這次台北市第三選區立委補選民進黨早規畫推吳怡農參選，以逸待勞，中選會順勢量身訂做選舉時程，11月26日才選完九合一選舉，28就開始登記立委補選，就是要讓其他在野黨措手不及。

立法院國民黨團總召曾銘宗更點名批評，中選會主委李進勇在規畫選務上完全政治思考，一點行政中立都沒有，沒收確診者投票權是其一，這次北市三立委補選期程安排也偏袒民進黨，把中選會做成民進黨的中選會，傷害中選會公信力。