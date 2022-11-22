選舉倒數第4天，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘22日前往西湖、三義及銅鑼進行車隊掃街拜票，持續爭取時間與選民面對面。謝福弘也直指，對手鍾東錦拚命假裝國民黨，想蹭藍軍熱度來騙票，呼籲支持者一定要睜大眼睛。

謝福弘說，他也彙整前總統馬英九及歷任國民黨主席、候選人為他推薦的片段，推出最新的宣傳影片，呼籲支持者一定要睜大眼睛，不要看走眼投給盜版的黑心商品。

謝福弘表示，桃園市長候選人張善政也為他錄製推薦影片，並強調善良才是縣市長最重要的價值，善良才能打造最幸福的家園，這就是國民黨對各縣市首長一致的標準，因此推謝福弘代表藍軍就是國民黨對民眾的堅持與承諾。

他說，最近一直有無黨籍的候選人拚命假裝國民黨，想蹭藍軍熱度來騙票，他強調國民黨沒有推薦的候選人卻假稱藍軍，擺明就是盜版的黑心商品，選民一定都看得清楚，也呼籲支持者一起反盜版。

謝福弘表示，今天在各大報也有國民黨竹南鎮黨部委員朱秋龍自發刊登對黨員的公開信，表示縣長是一縣之主，具有警消公教等各部門首長的人事命令權，因此其提名人選必須是無前科背景，且品德操守經得起檢視的，才能領導苗栗縣。就算候選人知名度很高，但如果是負面的高知名度是縣民要的嗎？

謝福弘表示，這封公開信就代表藍軍支持者的殷殷期盼，在各地的國民黨的候選人及夥伴也期望在大選為國民黨爭取勝選，因此藍營支持者一定要凝聚起來，反對凡是明明不是國民黨籍卻假裝國民黨的黑心盜版，瓦解分化藍軍的做法，才能教訓民進黨。