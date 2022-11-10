國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，台北市議員徐巧芯被視為接棒熱門人選，徐巧芯說，比較擔心自己沒有辦法連任成功，未來應該也是黨部徵召，尊重市黨部決定。
徐巧芯僅說，比較擔心自己沒有辦法連任成功，也希望讓黨籍市長候選人蔣萬安順利選上，其他事情不清楚。她說，通常補選由黨部徵召，未來應該也是徵召，跟她自己個人沒有關係，認為應由黨部統一決定比較好，市黨部有自己想法，都尊重市黨部決定。
另外，傳出有意爭取該席次的北市議員王浩表示，傳言的東西他不曉得，自己早上都在跑行程，還沒看到這個事情。
國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，台北市議員徐巧芯被視為接棒熱門人選，徐巧芯說，比較擔心自己沒有辦法連任成功，未來應該也是黨部徵召，尊重市黨部決定。
徐巧芯僅說，比較擔心自己沒有辦法連任成功，也希望讓黨籍市長候選人蔣萬安順利選上，其他事情不清楚。她說，通常補選由黨部徵召，未來應該也是徵召，跟她自己個人沒有關係，認為應由黨部統一決定比較好，市黨部有自己想法，都尊重市黨部決定。
另外，傳出有意爭取該席次的北市議員王浩表示，傳言的東西他不曉得，自己早上都在跑行程，還沒看到這個事情。
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