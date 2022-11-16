台鐵局長杜微說明，陳姓司機員今年6月14日在航醫中心做例行性尿液檢查，6月21日報告發現為陽性，台鐵立即停止其乘務改調內勤。（陳祐誠攝）

台鐵陳姓司機員在今年6月的尿液篩檢中出現毒品陽性反應，但至今仍維持司機員身分未吊照，台鐵回應該員複檢為陰性，但已轉調內勤沒有再開車，立委則質疑台鐵的檢驗程序有問題，因為複檢不是採用同一批尿液，而是隔2周再測，要求提出改善，交通部長王國材則坦言檢驗程序確實該檢討。

陳姓司機員今年6月14日在航醫中心做例行性尿液檢查，6月21日報告發現為陽性，台鐵立即停止其乘務改調內勤，並安排在6月28日檢驗，7月1日報告為陰性。台鐵指出，據當事人自述，6月間曾吃感冒藥。

台鐵局長杜微表示，發現該名司機員毒檢陽性後，馬上停止乘務，不讓他開車，就算複檢陰性，但到目前仍在機務處擔任內勤。

立委李昆澤指出，今年10月台鐵每天有49萬餘人搭乘，安全應採最高規格，但卻台鐵司機傳出毒檢未過，且調查5個月還沒有結果出爐。他也質疑，台鐵初驗、複檢的尿液不是同一批，沒有說服力，要求台鐵檢討檢驗程序。

立委洪孟楷也表示，藥檢陽性按理應通報警方，台鐵卻沒有做這個動作，整個通報機制出了問題。

王國材說，吸毒是嚴肅的事，初驗與複檢間隔2周，時間有一點長，會在2周內提出檢討報告。

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