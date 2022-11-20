國民黨桃園市長候選人張善政今在臉書批評桃市府違反行政中立，更稱市長鄭文燦是鄭運鵬最大側翼，桃市府新聞處長詹賀舜反嗆張善政批評別人前要先做功課，重申張對桃園台鐵地下化不是「善意提醒」而是「設置路障」恐嚇桃園，也解釋鄭文燦認為雙北1280未納入國道客運及台鐵對桃園市民是跛腳方案，斥張自詡學經歷好看，發言不符合民主選舉的原則，根本是無法承擔桃園市長的責任。

詹賀舜斥張善政東拼西湊想誤導市民，低估桃園市民的智慧，辯解臉書文根本無法洗白，點名有2謊言。

謊言一是2015年張善政擔任行政院院長，當時的公文，直接敘明桃園若要主張鐵路地下化，中央只願意負擔高架化時代的199億元，鐵路地下化新增的超過800億預算必須由桃園市政府負擔。2015年時，張善政沒有想到今天會爭取桃園市長的職務，所以並未朝向降低桃園的負擔，讓鐵路地下化成局。行政院公文不是對於桃園鐵路地下化的「善意提醒」，而是「設置路障」，要用財務負擔卡住桃園，形同恐嚇桃園。張善政現在想要扭曲圓謊，根本完全失去一個政治人物的誠信度，凡走過必留下痕跡。

謊言二則是張善政提出幸福30K政策時並沒有納入台鐵，這項主張也遭到另外一位市長參選人賴香伶批評張善政不了解桃園市民的通勤狀況，因此張善政在九月底提出1280時才加入台鐵方案，強調鄭文燦擔任市長時，因雙北1280方案沒有納入國道客運及台鐵，對於桃園市民是跛腳方案，因此鄭文燦支持北北基桃四個城市一起來，並且向中央爭取補助。通勤月票1200方案加入國道客運、台鐵及Ubike，這樣的財務支出會比較大一點、超過35億元，但對於桃園市比較好用、實惠。

詹賀舜表示，鄭文燦把鐵路地下化預算負擔來龍去脈說清楚，也把雙北1280為什麼對於桃園市比較不完整，分析得很清楚，這是正大光明，張善政把正式公開的發言，說成側翼，反映張對於不同的意見缺乏尊重的民主風度，心中只會唱衰桃園、抹黑桃園的選舉模式。

詹賀舜說，張善政自詡學經歷好看，應該很清楚他的發言完全不符合民主選舉的原則，而張善政呈現出沒有基本辨識、反省的能力，根本是無法承擔桃園市長的責任。