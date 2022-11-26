九合一大選開票結果陸續出爐，台北、桃園、新竹市等地選情都備受關注，民進黨前立委林濁水今(26日)看九合一開票過程，在臉書喊出「慟」，以一字感嘆綠營選情，引發討論。

九合一選舉陸續開票中，許多縣市都呈現拉鋸戰，根據開票最新的情況，藍營雙北穩定領先，桃園張善政領先鄭運鵬，新竹市高虹安小幅領先沈慧虹，至於台南市、屏東縣長之戰差距有限，票數拉不開，而稍早，國民黨籍苗栗縣長候選人謝福弘自行宣布敗選，國民黨基隆市長候選人謝國樑自行宣布當選，不過仍需以中央選舉委員會公告為準。