九合一選舉開票2個半小時，至18時40分，國民黨台北市長候選人蔣萬安獲得約39萬票、桃園市長候選人張善政破40萬票，各自領先綠營對手約10萬票；民進黨新竹市長候選人沈慧虹則落後1萬多票。三立新聞主播王偊菁在臉書PO出6字心聲「沒道理沒天理」，似對選舉結果相當失望。

三立新聞在前當家主播廖筱君引退後，由許貴雅接棒主持王牌節目《新台灣加油》，王偊菁則接棒許貴雅原本主持的《前進新台灣》政論節目。曾在中天新聞任職的王偊菁，在加入三立後相當挺「台灣價值」，日前民眾黨新竹市長候選人高虹安記者會遲到13分鐘，她就在臉書用迷因哏圖「你的良心到底在哪裡」，開酸說：「要繳多少公積金？」

而今(26日)九合一大選開票，王偊菁也在臉書PO出開票直播表示「我胃都痛了」，而隨著時間來到18時40分，藍營優勢愈發明顯拉開差距，她更PO出6字崩潰心聲「沒道理沒天理」。

底下網友留言表示：「逆天行事的代價……」、「今年選舉很多地區結果真的都太離譜了」、「災難……」、「情緒性發言大可不必」。