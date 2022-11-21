根據今年11月勞動基金運用局發布的勞動基金績效指出，截至今年9月底止累計虧損高達5124.6億元，收益率-9.87％，創史上虧損新高。立委指出，若要勞保財務不再惡化，每年至少要撥補1000至1500億；勞動部長許銘春坦承，若按照精算報告來評估短絀的平均，確實是這個數字。

勞動部今(21)日於立法院社福及衛環委員會進行「以台灣永續發展目標(SDGs)檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」專題報告，並備質詢。

勞保財務缺口持續擴大，為了不讓勞保虧損缺口持續加大，政府自2020年起逐年撥補勞保基金，當年撥補200億、2021年220億、2022年300億元，目前已撥補720億元，明年則撥補450億元。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，勞保財務惡化相當嚴重，勞保預計2028年會破產，勞動部應有因應辦法。

許銘春答詢指出，這只是短期的帳面損失，2024年會再做1次精算報告，以現在的評估來看是不會縮短破產的時間，未來投資也會根據國內外股市金融等情況，隨時調整投資策略，也會購買績優股增加效益。

曾銘宗表示，持續撥補是否真的能夠不讓勞保財務惡化？根據自己的估算，若要勞保財務不再惡化，每年至少要撥補1000到1500億，勞動部是否同意？

許銘春說，撥補金額每年都會和行政院積極爭取，至於到底要撥補多少每年都會按照整個基金報告評估來看，「若按照精算報告去估計短絀的平均，像委員說的確實沒錯」。

曾銘宗再問，勞保改革方案一拖再拖，究竟何時可以送到立法院？但依照現況看來，蔡政府任內是不會將勞保修正條例提出的。

許銘春當下無語數秒後回覆，目前規劃期程未定，還在收集各方意見中。